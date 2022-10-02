МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. До конца 2022 года в Мариуполе построят 100 тысяч квадратных метров нового жилья, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин призвал строить больше нежилой недвижимости

"Мы уже выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. До конца года у нас будет построено 100 тысяч квадратных метров (жилья), и не менее 1 тысячи квартир будет сдано уже до конца года жителям Мариуполя", — сказал Хуснуллин в видеообращении в Telegram.

Он также сообщил, что в Мариуполе к зиме уже готово 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры.

"Я думаю, мы за этот октябрь активно поработаем, и еще большее количество инфраструктуры будет подключено к теплу, электричеству и воде", — добавил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, намеченные планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе будут выполнены.

На этой неделе Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Мариуполь и Волноваху в ДНР.