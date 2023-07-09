МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Введенный с первого июля единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников устраняет разночтения в процедуре оформления, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. СМИ объяснило, почему квартплата может вырасти еще до конца года

По его словам, этот порядок универсальный обязателен для исполнения всеми регионами.

"Из важных нововведений: единая форма заявления и единый перечень документов. Также регламентирован порядок и срок рассмотрения заявлений. От подачи основной части документов льготник освобожден — орган соцзащиты сам запросит нужные сведения по межведомственным каналам", — рассказал юрист.

Он уточнил, что в бумажном виде придется донести то, что отсутствует в единых базах, например, доверенность представителя льготника, решение суда или справку, что ребёнок в возрасте до 23 лет учится очно.

"Заполнить заявление можно через госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Отказать в приёме документов не могут, а если чего⁠-⁠то не хватает, то льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней. Его могут продлить еще на десять рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия не будут получены", — добавил Соловьев.

О результате льготнику сообщат способом, который указал заявитель.

Юрист напомнил, что льготы по ЖКХ положены в том числе людям с инвалидностью или с ребенком с инвалидностью, сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, которые служили с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.