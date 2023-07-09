Юрист Соловьев: новый стандарт компенсаций расходов на ЖКУ устраняет разночтения при оформлении
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Введенный с первого июля единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников устраняет разночтения в процедуре оформления, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, этот порядок универсальный обязателен для исполнения всеми регионами.
"Из важных нововведений: единая форма заявления и единый перечень документов. Также регламентирован порядок и срок рассмотрения заявлений. От подачи основной части документов льготник освобожден — орган соцзащиты сам запросит нужные сведения по межведомственным каналам", — рассказал юрист.
Он уточнил, что в бумажном виде придется донести то, что отсутствует в единых базах, например, доверенность представителя льготника, решение суда или справку, что ребёнок в возрасте до 23 лет учится очно.
"Заполнить заявление можно через госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Отказать в приёме документов не могут, а если чего-то не хватает, то льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней. Его могут продлить еще на десять рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия не будут получены", — добавил Соловьев.
О результате льготнику сообщат способом, который указал заявитель.
Юрист напомнил, что льготы по ЖКХ положены в том числе людям с инвалидностью или с ребенком с инвалидностью, сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, которые служили с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
https://1prime.ru/development/20230709/841035361.html