МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Росвоенипотеке" с 1 августа 2023 года гасить задолженность по ипотечным кредитам погибших участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Китай предрек печальные последствия для Запада от конфликта на Украине

Закон помогает обеспечить своевременное и полное погашение задолженности по ипотечным кредитам (займам) участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в случае их гибели (смерти) в ходе СВО.

В настоящее время в случае гибели или смерти заемщика — участника СВО его обязательства по кредитному договору прекращаются кредитором. Эта норма применяется ко всем заемщикам — участникам СВО независимо от того, являются ли они участниками накопительно-ипотечной системы, в том числе бывшими, или нет.

Согласно закону, в случае гибели (смерти) или объявления судом умершим заемщика — участника СВО его обязательства по кредитному договору, заключенному с использованием средств целевого жилищного займа, погашаются за счет средств федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) "Росвоенипотека". Погашение будет осуществляться в порядке, предусмотренном законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

ФГКУ "Росвоенипотека", созданное в 2006 году, находится в ведении Минобороны России и обеспечивает функционирование накопительно-ипотечной системы для военнослужащих. В задачи ФГКУ входит оформление и выдача целевых жилищных займов участникам этой системы, учет их накоплений на счетах, информационно-разъяснительная работа.