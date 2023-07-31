Путин разрешил с 1 августа погашение "Росвоенипотекой" ипотечных долгов погибших в СВО
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Росвоенипотеке" с 1 августа 2023 года гасить задолженность по ипотечным кредитам погибших участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон помогает обеспечить своевременное и полное погашение задолженности по ипотечным кредитам (займам) участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в случае их гибели (смерти) в ходе СВО.
В настоящее время в случае гибели или смерти заемщика — участника СВО его обязательства по кредитному договору прекращаются кредитором. Эта норма применяется ко всем заемщикам — участникам СВО независимо от того, являются ли они участниками накопительно-ипотечной системы, в том числе бывшими, или нет.
Согласно закону, в случае гибели (смерти) или объявления судом умершим заемщика — участника СВО его обязательства по кредитному договору, заключенному с использованием средств целевого жилищного займа, погашаются за счет средств федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) "Росвоенипотека". Погашение будет осуществляться в порядке, предусмотренном законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".
ФГКУ "Росвоенипотека", созданное в 2006 году, находится в ведении Минобороны России и обеспечивает функционирование накопительно-ипотечной системы для военнослужащих. В задачи ФГКУ входит оформление и выдача целевых жилищных займов участникам этой системы, учет их накоплений на счетах, информационно-разъяснительная работа.
https://1prime.ru/development/20230731/841236307.html