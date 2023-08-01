МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ЖКХ-платежи россиян могут повыситься, несмотря на отсутствие традиционной индексации коммунальных тарифов этим летом, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. Долги населения за ЖКХ достигли 900 миллиардов рублей

В последнее время индексация ЖКХ-тарифов происходила ежегодно, с 1 июля, и в августе россияне получали уже "подорожавшие" платежки. Осенью 2022 года правительство объявило о решении перенести индексацию тарифов для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, а следующую провести только 1 июля 2024 года. Свое решение власти объяснили необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.

Однако индексация касается только коммунальных тарифов, говорит директор по развитию технологических стандартов платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Никита Уткин. "На практике суммы в квитках жильцов могут вырасти за счет индексации тарифов на те услуги, которые не регулируются государством", — отмечает эксперт.

Итоговая ЖКХ-квитанция включает в себя оплату за два вида услуг — коммунальные и жилищные. К первым относится водоснабжение и водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Жилищные услуги включают в себя обслуживание дома, капремонт и общедомовые нужды.

С Уткиным соглашается и доцент департамента экономики и управления МГПУ Ольга Карабанова. "Тарифы действительно этим летом не поднимались. Но плата за коммуналку все равно может увеличиться, так как государство регулирует не все направления. Нет ограничений на индексацию оплаты домофона, содержания жилья, обслуживания антенн. Поэтому быть уверенным в неизменности цифр в квитанциях нельзя", — полагает она.

Карабанова также обращает внимание на тот факт, что индексация платы за ЖКУ не должна превышать предельные (максимальные) индексы изменения размера такой платы в муниципальных образованиях. Эти предельные индексы устанавливают регионы. Данное правило сохраняет свою силу, равно как и все действующие льготы по ЖКУ.