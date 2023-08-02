МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Поменять жилье или переехать в другой город внутри страны в ближайшем будущем хотели бы 53% россиян, а 10% задумываются об этом ближе к пенсии, следует из материалов исследования сервиса "Яндекс Доставка", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

"Поменять жилье или переехать в другой город России в ближайшем будущем хотели бы больше половины россиян. Пятая часть опрошенных (20%) планирует переезд в течение года, а еще треть (33%) — в перспективе нескольких лет. Задумываются о переезде ближе к пенсии — около 10% респондентов. Между тем почти 33% россиян отметили, что вообще не планируют переезжать. Поменяли место жительства за последний год всего 4% респондентов, живущих в России", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1015 совершеннолетних россиян.

Отмечается, что 31% россиян, задумывающихся о переезде, хотят жить у моря, при этом остальные граждане — 69% — планируют переезд в более развитые города, в другой район или в пригород.

"Яндекс Доставка" выявила причины переезда: 62% респондентов хотят улучшить жилищные условия, около 43% думают о покупке собственного дома, а 28% ищут для переезда квартиру с хорошим ремонтом. В свою очередь самый высокий спрос на жилье среди россиян в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Исследование показало, что переезд ради карьерного роста планирует четверть опрошенных, 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, а 10% — чтобы отделиться от родителей. "В нашей стране люди достаточно редко переезжают вслед за работой. Исходя из своих предпочтений россияне сперва выбирают оптимальный географический ареал, затем осуществляют переезд и уже потом занимаются своей карьерой", — рассказал доцент НИУ ВШЭ Василь Сакаев, слова которого приводятся в исследовании.

Аналитики также выяснили, что в основном россияне откладывают переезд из-за нехватки денег для смены места жительства (57%), нежелания расставаться с близкими (20%), трудностей, связанных с переездом (21%), боязни не найти работу на новом месте (19%) и страха начать жизнь с нуля (16%).