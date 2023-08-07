МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в понедельник данным компании Halifax, цены на жилье в Великобритании в июле снизились четвертый месяц подряд. Тем не менее рынок демонстрирует некоторую устойчивость на фоне роста стоимости заимствований. Банк HSBC извинился за слова о слабости Британии, пишут СМИ

В июле по сравнению с июнем цены снизились на 0,3%. Снижение по сравнению с июлем прошлого года замедлилось до 2,4% с 2,6% в июне, когда оно было самым сильным с июня 2011 года.

По информации Halifax, спрос сохранялся, причем некоторые покупатели искали более дешевое жилье в условиях повышения ставок Банка Англии.

В то же время продажи инвестиционной недвижимости находились под давлением. Возможно, это означает, что на продажу было выставлено больше жилья.

По словам директора Halifax Mortgages Ким Киннэрд, цены, вероятно, будут снижаться и следующем году.

"На основе наших экономических предположений мы ожидаем постепенного, но не резкого снижения цен, которое не в полной мере нивелирует наблюдавшийся в последние годы рост", — добавила она.

По данным Halifax, средняя цена жилья в июле составляла 45 000 фунтов, то есть была на 19% выше, чем в среднем до пандемии.