МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В России предложили субсидировать аренду жилья для пар, проживших в браке более трех лет, пишут "Известия". ЦБ рассмотрит альтернативу ипотеке

С соответствующей инициативой выступила федеральная компания "Этажи". Предполагается, что компенсация расходов в размере до 30 процентов от стоимости аренды может быть осуществлена через возврат подоходного налога или снижение его ставки.

Заявляется, что инициатива направлена на стимулирование рождаемости и улучшение жилищных условий.

Эксперты полагают, что субсидирование аренды может повлечь рост цен на жилье, но при этом рынок аренды станет более прозрачным.

Также отмечается, что инициатива может опосредованно поддержать институт брака и стимулировать трудовую мобильность.

В компании "Гранель" считают, что субсидирование аренды жилья может оказать положительное влияние на рынок новостроек, увеличив спрос на первичное жилье, при этом люди смогут сэкономить на ипотечных платежах.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов считает, что из-за роста спроса на арендное жилье могут вырасти цены на него.

В компании "Этажи" полагают, что для сдерживания роста цен на аренду можно ввести ограничения по стоимости и долгосрочные договоры с фиксированной ставкой.