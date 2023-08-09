МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Совокупная выручка работающих в московском регионе девелоперов жилья в январе-июле 2023 года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10% — до 1,1 триллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в компании "Циан". В Росрыболовстве ждут рекордных показателей от лососевой путины

В июле, по ее данным, выручка московских девелоперов составила 191 миллиард рублей, что на 12% превышает результат июня и 50% больше, чем год назад. Основная доля выручки за месяц — 79% — приходится на проекты в Москве.

"Рост вырученных средств сопоставим с увеличением числа сделок. Средняя стоимость сделки в регионе немного уменьшилась относительно прошлого месяца — с 14,4 миллиона рублей до 14,3 миллиона рублей, средняя площадь проданной квартиры также стала меньше — 46,9 квадратного метра, против 47,4 "квадрата" месяц назад", — подсчитали в "Циане".

В сообщении компании указывается, что в июле на первичном рынке московского региона заключено 13,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве — на 12% больше, чем в июне, и на 33% выше результата июля прошлого года. Показатель — максимальный с марта прошлого года. Цены на новостройки увеличились на 1% — до 269,8 тысячи рублей за квадратный метр, а объем предложения снизился на 4% за месяц.

"Для летних месяцев это нестандартная динамика, обычно в этот период рынок стагнирует. Повышение ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы приведет к изменению структуры спроса на рынке жилой недвижимости: если в первом полугодии 2023 опережающими темпами росла "вторичка", то сейчас вновь более привлекательными вариантами для большинства покупателей станут новостройки", — прогнозирует руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.