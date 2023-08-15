МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ряд покупателей на вторичном рынке жилья в России отложат свои планы по приобретению недвижимости после повышения Банком России ключевой ставки до 12%, заявил РИА Недвижимость старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. В Госдуме объяснили, как обезопасить сделки с недвижимостью

Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Как отметил эксперт, после этого ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья, скорее всего, вырастут до 12,7-13,5% в отличие от ставок на первичном рынке недвижимости, поскольку на нем значительная часть предложения подпадает под льготные кредиты.

"Перед объявлением о повышении ключевой ставки президент Владимир Путин строго подчеркнул, что льготная ипотека будет — и точка. Поэтому часть спроса уйдет в новостройки однозначно. Мы опять получили перекошенный спрос на рынке недвижимости", — констатировал собеседник агентства.

При этом, указал эксперт, на положение дел на вторичном рынке будет сильно влиять то, как банки поведут себя по уже одобренным ипотекам. "В марте 2022 года банки пересмотрели ставки уже по одобренным лимитам. От их позиции зависит, как быстро будет истощаться количество покупателей с одобренной ипотекой", — подчеркнул он. Ипотека при разводе: способы раздела недвижимости, советы юристов

Глава платформы автоматизации агентских продаж TYMY Алексей Майстренко напоминает, что в последнее время наблюдался всплеск заявок на ипотеку, поскольку покупатели понимали, что повышение ключевой ставки неизбежно в ближайшей перспективе, и те, кто планировал покупку квартиры, уже получили положительное решение банка и зафиксировали для себя ставку.

Однако люди без одобренной ипотеки, которые хотят купить именно готовое жилье, предпочтут отложить сделки в надежде на удешевление кредитов в будущем, уверен Смирнов. "Помня, что в 2022 году за резким повышением ставки потом было в течение полугода плавное снижение, многие покупатели отложат покупку. Осень нас ждет вялая", — предполагает он.

По прогнозам Майстренко, рынок вторичного жилья может просесть до 20%, "но максимум на один-два месяца", так как "недвижимость в принципе один из немногих вариантов инвестиций внутри России, а деньги у покупателей есть".

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова в свою очередь ожидает сокращения спроса на вторичном рынке жилья на 20-25%. При этом, считает она, ждать снижения цен на готовую недвижимость вряд ли стоит.

"Вторичный рынок не очень гибкий и реагирует на изменение рыночной обстановки, как правило, с запозданием. Поэтому в перспективе месяца рост средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке по инерции продолжится, однако мы можем увидеть рекордный рост среднего уровня торга. К слову, за прошедшие 12 месяцев максимальный уровень торга был тоже в августе 2022 года и превышал 6%", — отметила она.