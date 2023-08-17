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https://1prime.ru/development/20230817/841491309.html
В "Циане" назвали срок окончания сделки по покупке сервиса SmartDeal
Недвижимость
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. Сделка по покупке сервиса SmartDeal компанией "Циан" завершится осенью, рассказал журналистам гендиректор сервиса электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal и... ПРАЙМ, 17.08.2023
бизнес, технологии, новости, недвижимость, россия, циан, smartdeal, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сделка по покупке сервиса SmartDeal компанией "Циан" завершится осенью, рассказал журналистам гендиректор сервиса электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal и руководитель подразделения E2E "Циана" Алексей Макаров.
В 2022 году "Циан" объявил о том, что его дочерняя компания "Айриэлтор" заключила предварительный договора о покупке сервиса SmartDeal. В мае 2023-го стало известно, что заключен новый предварительный договор, так как необходимые разрешения от регулирующих органов не были получены в срок.
"Переговоры длительностью более одного года подошли к своему логическому завершению и осенью SmartDeal становится частью "Циана"- сказал Макаров.
Он пояснил РИА Недвижимость, что сейчас сделка ожидает одобрения Минфином. В капитале у "Циана" есть западные деньги, а такие сделки согласуются через специальные правительственные комиссии, что в итоге способствовало затягиванию процесса покупки сервиса.
Макаров уточнил, что сервис SmartDeal войдет в подразделение "Циана" Еnd to End по созданию услуг и сервисов для клиентов, которое он недавно возглавил.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC.