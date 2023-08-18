МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россияне увеличат спрос на льготную ипотеку на жилье в новостройках на фоне повышения ключевой ставки Банка России, в результате цены на такие квартиры вырастут до конца года на 8-10%, сообщил РИА Новости доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке

В минувший вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года. По мнению Осянина, ключевая ставка может быть вновь увеличена на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ.

"Рост цен на новостройки ожидается примерно в районе 8-10% к концу 2023 года", — заявил Осянин.

Он пояснил, что условиях повышения ипотечных ставок многие застройщики могут прибегнуть к дополнительным скидкам и акциям, чтобы привлечь покупателей. Эксперт также ждет увеличение спроса на покупку жилья в новостройках в рамках льготных программ по ипотеке под 8% годовых, так как ставки на рыночных условиях на данный вид жилья из-за повышения ключевой ставки могут увеличиться максимум до 15-16%.

При этом Осянин напомнил, что в октябре 2023 года начнут действовать ограничительные меры на ипотечные продукты для застройщиков и их банков-партнеров.

"После действия ограничительных мер ЦБ и повышения ключевой ставки, ожидаю снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20%-ым падением спроса, а также возможно будет удорожание проектного финансирования", — заключил эксперт.