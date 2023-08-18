2023-08-18T17:08:38+03:00
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2023-08-18T17:08:38+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20230818/841514565.html
"Циан" отчитался о прибыли в первом полугодии
Недвижимость
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Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в январе-июне 2023 года получила 615 миллионов рублей чистой... ПРАЙМ, 18.08.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в январе-июне 2023 года получила 615 миллионов рублей чистой прибыли против убытка в 389 миллионов рублей год назад, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что полугодовая выручка выросла год к году на 39% — до 5,1 миллиарда рублей. Выручка основного бизнеса увеличилась на 42% — до 4,8 миллиарда рублей.
Скорректированная EBITDA за шесть месяцев выросла на 76% год к году — до 943 миллионов рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 3,8 процентных пункта — до 18,6%.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC.