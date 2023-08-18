МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в январе-июне 2023 года получила 615 миллионов рублей чистой прибыли против убытка в 389 миллионов рублей год назад, говорится в сообщении компании. "Циан" оценил ситуацию с ипотечным рынком в России

В нем указывается, что полугодовая выручка выросла год к году на 39% — до 5,1 миллиарда рублей. Выручка основного бизнеса увеличилась на 42% — до 4,8 миллиарда рублей.

Скорректированная EBITDA за шесть месяцев выросла на 76% год к году — до 943 миллионов рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 3,8 процентных пункта — до 18,6%.

"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC.