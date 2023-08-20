МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил РИА Новости, что при покупке дачи рядом с водоемом гражданам необходимо учитывать определенные юридические нюансы. Риелторы объяснили, что необходимо спрашивать при покупке жилья

По словам парламентария, покупатели загородной недвижимости часто гонятся за домами у воды, чтобы от дачи до водоема было пешком не более 15 минут.

"Однако у таких дачных участков есть ограничения… Если вы решили строить дачу сами, то покупая земельный участок у воды, стоит знать, что для строительства придется получить разрешения от нескольких инстанций: Госинспекции, Природоохранных ведомств, Росрыболовства, а также других федеральных структур. Иначе дом могут признать самостроем и определить под снос", — отметил Чаплин.

Помимо этого, Водным Кодексом РФ определены границы водоохранных зон, поэтому ближе определенного расстояния строить дом не получится, пояснил депутат. Также он рассказал о ряде ограничений при проживании и отдыхе на даче у воды.

"На земельном участке в прибрежной зоне должна быть оборудована парковка с твердым покрытием, если садовод ставит машину на газоне — это нарушение, за которое грозит штраф — до 5 тыс. рублей. Также на такие участки законодательно наложены ограничения на разведение животных на даче и использование биологических и химических удобрений. Это может быть штраф до 10 тыс. рублей и предписание о запрете ведения такой деятельности. Еще придется тщательно заняться вопросом очистки канализации, чтобы не навредить почве", — сказал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что пляж никогда не получится сделать личным. "Согласно закону, 20 метров от кромки воды — территория, доступная для всех желающих. Однако этот закон вступил в силу в 2007 году, поэтому на рынке можно встретить предложения с приватизированными частными пляжами", — отметил депутат.