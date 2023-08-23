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Американцы купили больше новостроек в июле по сравнению с июнем
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Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 714 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства... ПРАЙМ, 23.08.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, сша, продажи, новостройки в сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 714 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 705 тысяч с первоначального уровня июня в 697 тысяч, который был пересмотрен до 684 тысяч.
При этом продажи увеличились на 31,5% по сравнению с показателем июля 2022 года, когда они составили 543 тысячи.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.