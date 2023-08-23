МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 714 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. США несут издержки из-за зависимости от российского ядерного топлива

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 705 тысяч с первоначального уровня июня в 697 тысяч, который был пересмотрен до 684 тысяч.

При этом продажи увеличились на 31,5% по сравнению с показателем июля 2022 года, когда они составили 543 тысячи.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.