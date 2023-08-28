АНКАРА, 28 авг — ПРАЙМ. Самый сильный рост цен на жилье в мире в первом квартале 2023 года зафиксирован в Турции, он составляет 132,8% в годовом выражении, а больше всего цены выросли в таких городах, как Анкара, Измир и Стамбул, передает телеканал NTV со ссылкой на данные исследования британской консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank. Gloria Jeans вышла на рынок Израиля

Резкий скачок цен на жилье в Турции был зафиксирован после землетрясений на юго-востоке страны в феврале.

"Согласно Глобальному индексу цен на жилье британской международной консалтинговой компании Knight Frank, проанализировавшей 56 стран и регионов, в первом квартале 2023 года цены на жилье больше всего выросли в Турции. Цены в Турции в первом квартале 2023 года выросли на 132,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — передает телеканал.

За Турцией следует Северная Македония, где цены на жилье выросли на 18,8%. Третье место заняла Хорватия с ростом в 16,6%. За этой страной следует Литва с ростом в 15,3%.

По данным исследования, в соседних Греции и Болгарии цены на жилье выросли на 14,5% и 9,5% соответственно. В то время как в Японии рост составил 6,8%, во Франции — 2,7%, а в США — 0,7%.

"В индексе также анализируется изменение цен в городах. Три крупнейших города Турции возглавили список: рост цен в Анкаре составил 135,3%. За Анкарой следуют Измир — 133% и Стамбул — 127,3%", — уточнил NTV.