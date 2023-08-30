МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Девелоперская компания ПИК в первом полугодии 2023 года получила 27,9 миллиарда рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности застройщика. Девелопер "Брусника" получил прибыль за полгода против убытка годом ранее

Выручка компании за полгода составила 264,9 миллиарда рублей, валовая прибыль – 65,2 миллиарда рублей.

В последний раз компания обнародовала финансовую отчетность по международным стандартам в июле 2022 года. В ней были отражены результаты 2021 года. Финансовые результаты за 2022 год не публиковались.

В сравнении с первым полугодием 2021 года застройщик в январе-июне текущего года сократил чистую прибыль на 60%, хотя его выручка выросла на 40%. Валовая прибыль увеличилась на 42%.

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.