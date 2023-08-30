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2023
https://1prime.ru/development/20230830/841606985.html
ПИК получил почти 28 миллиардов рублей чистой прибыли в первом полугодии
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Девелоперская компания ПИК в первом полугодии 2023 года получила 27,9 миллиарда рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности застройщика. Выручка компании за... ПРАЙМ, 30.08.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, девелопер, чистая прибыль, пик
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Девелоперская компания ПИК в первом полугодии 2023 года получила 27,9 миллиарда рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности застройщика.
Выручка компании за полгода составила 264,9 миллиарда рублей, валовая прибыль – 65,2 миллиарда рублей.
В последний раз компания обнародовала финансовую отчетность по международным стандартам в июле 2022 года. В ней были отражены результаты 2021 года. Финансовые результаты за 2022 год не публиковались.
В сравнении с первым полугодием 2021 года застройщик в январе-июне текущего года сократил чистую прибыль на 60%, хотя его выручка выросла на 40%. Валовая прибыль увеличилась на 42%.
ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.