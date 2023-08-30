МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,1 миллиарда рублей против 11,7 миллиарда рублей прибыли годом ранее, сообщается в отчетности компании. ПИК получил почти 28 миллиардов рублей чистой прибыли в первом полугодии

Выручка застройщика за полгода составила 32,8 миллиарда рублей, прибавив менее процента.

Скорректированный показатель EBITDA за шесть месяцев вырос год к году на 20% — до 19,5 миллиарда рублей, указывается в материалах компании.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.