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Девелопер "Эталон" получил убыток в первом полугодии
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Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,1 миллиарда рублей против 11,7 миллиарда рублей прибыли годом ранее, сообщается в отчетности... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии получила чистый убыток по МСФО в 2,1 миллиарда рублей против 11,7 миллиарда рублей прибыли годом ранее, сообщается в отчетности компании.
Выручка застройщика за полгода составила 32,8 миллиарда рублей, прибавив менее процента.
Скорректированный показатель EBITDA за шесть месяцев вырос год к году на 20% — до 19,5 миллиарда рублей, указывается в материалах компании.
Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.