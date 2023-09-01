МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Действующие инструменты господдержки жилищного строительства не нацелены на возведение высокоэнергоэффективных домов, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа факторов, влияющих на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (МКД). 

Золотые слитки

Счетная палата раскрыла объем резервного фонда правительства России

"Меры, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (далее – МКД), пока недостаточны для достижения целей госполитики в сфере энергосбережения. Как показал проведенный Счетной палатой анализ, количественные показатели по снижению потребления энергоресурсов и выбросов парниковых газов в отношении существующего жилищного фонда не установлены, соответствующие стимулирующие механизмы для застройщиков и собственников жилья не созданы, а действующие инструменты господдержки жилищного строительства не нацелены на возведение высокоэнергоэффективных домов", — сообщает контрольное ведомство.

Согласно анализу аудиторов, две трети МКД (расчетно), в которых граждане РФ будут жить в 2060 году, уже построены — соответственно для повышения их энергоэффективности потребуется проведение энергоэффективной модернизации (капитального ремонта). Так, на здания, построенные до 2000 года, в 2060 году придется 28% (расчетно) общей площади жилищного фонда, на МКД, построенные в 2001-2022 годах, — 36%, отмечают в Счетной палате.

Однако, обращают внимание аудиторы, в настоящее время из-за отсутствия финансирования не реализуется единственный механизм финансовой поддержки энергоэффективного капремонта МКД – за счет средств Фонда ЖКХ (сейчас – Фонд развития территорий).

"При этом доля МКД, капремонт которых был проведен с использованием этого механизма, незначительна – за период с 2017 по 2022 годы 343 дома (0,02%). В то же время, по оценкам Фонда, расчетная экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов в результате энергоэффективного капремонта составила в среднем 20% на один МКД. Это порядка 220 миллионов рублей в год по всем этим домам, что сопоставимо со взносами на их капремонт", — отмечают в Счетной палате, выделяя и ряд других проблем в этой сфере.

Несмотря на это и учитывая сохраняющуюся актуальность задачи по повышению энергосбережения, Счетная палата подготовила ряд предложений, направленных на увеличение количества МКД высоких классов энергоэффективности. Так, например, контрольное ведомство рекомендовало установить обязательные повышенные требования к энергоэффективности жилья, создаваемого с использованием мер господдержки; подготовить предложения о разработке альтернативных механизмов, стимулирующих собственников жилья и управляющие организации к осуществлению энергоэффективной модернизации МКД, в том числе за счет возобновления мероприятий по энергоэффективному капремонту.