МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Действующие инструменты господдержки жилищного строительства не нацелены на возведение высокоэнергоэффективных домов, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа факторов, влияющих на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (МКД). Счетная палата раскрыла объем резервного фонда правительства России

"Меры, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (далее – МКД), пока недостаточны для достижения целей госполитики в сфере энергосбережения. Как показал проведенный Счетной палатой анализ, количественные показатели по снижению потребления энергоресурсов и выбросов парниковых газов в отношении существующего жилищного фонда не установлены, соответствующие стимулирующие механизмы для застройщиков и собственников жилья не созданы, а действующие инструменты господдержки жилищного строительства не нацелены на возведение высокоэнергоэффективных домов", — сообщает контрольное ведомство.

Согласно анализу аудиторов, две трети МКД (расчетно), в которых граждане РФ будут жить в 2060 году, уже построены — соответственно для повышения их энергоэффективности потребуется проведение энергоэффективной модернизации (капитального ремонта). Так, на здания, построенные до 2000 года, в 2060 году придется 28% (расчетно) общей площади жилищного фонда, на МКД, построенные в 2001-2022 годах, — 36%, отмечают в Счетной палате.

Однако, обращают внимание аудиторы, в настоящее время из-за отсутствия финансирования не реализуется единственный механизм финансовой поддержки энергоэффективного капремонта МКД – за счет средств Фонда ЖКХ (сейчас – Фонд развития территорий).

"При этом доля МКД, капремонт которых был проведен с использованием этого механизма, незначительна – за период с 2017 по 2022 годы 343 дома (0,02%). В то же время, по оценкам Фонда, расчетная экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов в результате энергоэффективного капремонта составила в среднем 20% на один МКД. Это порядка 220 миллионов рублей в год по всем этим домам, что сопоставимо со взносами на их капремонт", — отмечают в Счетной палате, выделяя и ряд других проблем в этой сфере.

Несмотря на это и учитывая сохраняющуюся актуальность задачи по повышению энергосбережения, Счетная палата подготовила ряд предложений, направленных на увеличение количества МКД высоких классов энергоэффективности. Так, например, контрольное ведомство рекомендовало установить обязательные повышенные требования к энергоэффективности жилья, создаваемого с использованием мер господдержки; подготовить предложения о разработке альтернативных механизмов, стимулирующих собственников жилья и управляющие организации к осуществлению энергоэффективной модернизации МКД, в том числе за счет возобновления мероприятий по энергоэффективному капремонту.