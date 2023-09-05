МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) предоставил проектное финансирование на 10 лет на сумму в 50 миллиардов рублей на строительство жилого комплекса бизнес-класса в Московской области, сообщила пресс-служба банка. Промсвязьбанк подключит к своему маркетплейсу новые регионы России

"ПСБ предоставил ГК "Крокус" проектное финансирование в размере 50 миллиардов рублей сроком на 10 лет. Средства направлены на строительство ЖК бизнес-класса на берегу Москвы-реки в экологически чистом районе Подмосковья", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры для отдыха жителей, а также строительство школы и детского сада. Общая площадь составит более 190 тысячи квадратных метров, указывается в пресс-релизе.

На сайте проекта "Крокус Таун" указано, что рядом со станцией метро "Мякинино" возведут семь жилых домов бизнес-класса и одно офисное здание. Общая площадь проекта — 500 тысяч квадратных метров.

Ранее РБК сообщал, что Crocus Group, планировавшая построить комплекс из 14 небоскребов с гостиницами и офисами, возведет вместо этого в подмосковном Красногорске жилой квартал за 85 миллиардов рублей. Предыдущий проект, в составе которого могла оказаться башня Trump Tower, был заморожен.

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".