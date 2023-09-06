МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Решение Банка России повысить в августе текущего года ключевую ставку до 12% вызвало рост числа запросов на покупку квартир от потенциальных покупателей, сообщили опрошенные РИА Недвижимость риелторы. Нью-Йорк может столкнуться с сокращением арендного жилья, пишет NYP

"Количество обращений от потенциальных покупателей в августе выросло по отношению к июлю на вторичную недвижимость на 20%, на новостройки — на 50%", — сказал управляющий директор "Миэль" Александр Москатов.

По его словам, поднятие ключевой ставки привело к повышению ипотечных кредитов, что в моменте сформировало ажиотажный спрос. "Это типичное явление, мы похожую картину наблюдали и в марте 2022 года", — добавил Москатов.

При этом он обратил внимание, что оживление спроса на "вторичку" началось в первые недели августа, тогда число запросов увеличилось примерно на 8% по сравнению с показателями в июле. Эксперт связывает такую тенденцию с поднятием в июле ключевой ставки с 7,5 до 8,5% и, соответственно, с желанием покупателей быстрее реализовать уже одобренные ипотечные кредиты.

Когда ЦБ в августе поднял ключевую ставку до 12% и стало понятно, что новые кредиты будут обходиться покупателям значительно дороже, это в целом ускорило принятие решений о покупке жилья, сказал Москатов. Он отметил, что выросшие ставки по кредитам на "вторичку" простимулировали людей рассмотреть покупку квартиры в новостройках по льготным ипотечным программам: семейной ипотеке, IT-ипотеке и другим.

Гендиректор компании "Бест-Новострой" Виктория Григорьева указала, что само число обращений не показало заметного роста или падения на фоне изменения ключевой ставки, но значительно выросло число запросов от клиентов, у которых уже была одобрена ипотека по старым ставкам. "Рост обращений (в августе по сравнению с июлем — ред.) от клиентов с одобрениями ипотек, действующими на момент повышения ключевой ставки, составил 46%", — сказала она.

Рост спроса на покупку недвижимости отметил и директор по продажам компании "Этажи" Сергей Зайцев. По его словам, число запросов в августе выросло на 37,7% относительно июня и на 18% относительно июля этого года. "В фаворитах первичный рынок, где интерес к покупке в августе вырос на 60,5% относительно июня и на 35% по сравнению с июлем. На втором месте вторичное жилье с ростом 35% и 16,5% соответственно", — сказал Зайцев.

Он уточнил, что в период с 15 по 21 августа спрос на первичном рынке вырос по сравнению с показателями июля на 26,2%, на вторичном — на 9,6%, в последнюю неделю августа спрос на новостройки оказался выше июльских показателей на 8,8%, на вторичное жилье — на 1,5%.

В "НДВ Супермаркет Недвижимости" также указали на рост числа запросов. "После повышения ключевой ставки количество обращений выросло на 15-20% по сравнению с уровнем июля на первичном и вторичном рынках жилья", — сообщила исполнительный директор компании Татьяна Подкидышева.

Однако в компании "Метриум" отметили сокращение числа запросов на первичном рынке во второй половине августа относительно начала месяца на 8% и на 10% на вторичном рынке. При этом в компании наблюдали всплеск обращений на 25% со стороны желающих успеть оформить ипотеку на прежних условиях в период с 15 до 21 августа и ожидаемый спад — в последнюю неделю августа.