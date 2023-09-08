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На востоке Москвы загорелся склад
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Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Столичный главк МЧС в ночь... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б.
"По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что к тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.
Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находятся склады холодильников, мясных и морепродуктов.