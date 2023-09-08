МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В США подорожало топливо на фоне пожара на одном из НПЗ

Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б.

"По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что к тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.

Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находятся склады холодильников, мясных и морепродуктов.