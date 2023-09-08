МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В США подорожало топливо на фоне пожара на одном из НПЗ

Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице.

"Пожар локализован в 01.46", — сказал собеседник агентства.

Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.