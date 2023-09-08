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МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Москве
Недвижимость
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Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице.
"Пожар локализован в 01.46", — сказал собеседник агентства.
Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.