МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк (ПСБ) инвестируют более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов во Владивостоке, Калининграде и Кемерове, сообщает фонд. Российские туристы стали чаще и заблаговременно бронировать отели онлайн

"РФПИ и ПСБ договорились о совместных инвестициях в размере более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров. Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове – 4 звезды. При этом планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор.

Культурно-образовательные кластеры, в рамках которых планируется строительство гостиниц, включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы. В них будут открыты филиалы и представительства крупнейших российских центров культуры, в том числе Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Большого театра, Мариинского театра и других. При этом кластеры будут круглогодично принимать различные культурные и спортивные мероприятия.

"Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян. Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах", — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что инвестиции РФПИ и ПСБ также позволят создать новые рабочие места и внедрить лучшие практики в сфере строительства и управления гостиничным бизнесом, которые в дальнейшем могут быть востребованы и в других регионах.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.