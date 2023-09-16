МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россияне при наличии финансовых возможностей приобрели бы домик у моря в Италии, Объединенных Арабских Эмиратах или на Бали, следует из результатов исследования группы компаний на рынке недвижимости Alex Villas для РИА Новости. Исследование показало, как выросло число летних поездок в ОАЭ среди россиян

"Так, 87,5% россиян хотели бы иметь квартиру или дом на курорте, если бы их бюджет позволил совершить такую покупку. Ответы на вопрос "В каких странах вы хотели бы иметь квартиру или дом у моря?" распределились следующим образом. Италия получила 52,4% голосов, ОАЭ – 38,1%, Индонезия (Бали) – 37%", — показали результаты исследования, в котором приняли участие 1500 человек, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

В то же время очень популярная ранее Испания получила 36,1% голосов респондентов, далее следует Таиланд (23,8%), а Турция, которую россияне давно облюбовали для курортного отдыха, получила всего 19% голосов, заняв лишь пятое место. Его она поделила с Грецией (также 19% голосов респондентов).

"Очевидно, что санкции западных стран оказали влияние на предпочтения россиян, которые все так же ценят богатство культуры и красоту Италии, но в то же время ориентируются на Восток, полагая, что виллу, квартиру или апартаменты лучше иметь в таких странах, как ОАЭ, Индонезия, Таиланд", — поясняет гендиректор компании Николай Нечунаев.

Использовать кредитные средства как российских банков, так и иностранных для приобретения недвижимости за рубежом в той или иной степени готовы около 22,7% респондентов, для 36,4% этот вопрос зависит от условий выдачи кредита. 40,9% респондентов оказались не готовы к тому, чтобы приобрести курортную недвижимость за рубежом в кредит.