МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-августе 92,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 33% превышает результат аналогичного периода прошлого года и является максимальным значением за восемь месяцев за всю историю наблюдений, сообщила пресс-служба управления. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

В сообщении отмечается, что в августе было зарегистрировано 14,2 тысячи ипотечных сделок — на 53% больше, чем в августе прошлого года. Июльский результат 2023 года превышен почти на 7%.

"В августе в столице впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года — 13,6 тысячи договоров, что почти на 5% меньше текущего значения. При этом за восемь месяцев число регистраций ипотек достигло 92,2 тысячи, что стало максимальным показателем января-августа за все годы московской статистики, а также на 9,6 тысячи больше аналогичного периода 2021 года, когда было оформлено 82,6 тысячи сделок", — указывается в сообщении.

Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29% — до 110,6 тысячи сделок, что стало максимальным показателем восьми месяцев за все предыдущие годы.