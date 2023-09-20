МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Строительный блок в правительстве России будет предлагать продлить в 2024 году льготную семейную ипотеку, по остальным программам будет анализироваться их эффективность, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве

"Кроме экономического фактора, здесь есть главный социальный фактор, что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать", — сказал он.

В целом, по словам вице-премьера, в дальнейшем при поддержке ипотеки в стране планируется использовать кластерный подход.

Хуснуллин уточнил, что уже сейчас регионы России разделены на пять кластеров, среди которых, в частности, субъекты, где активно строится жилье, где спрос превышает предложение, где спроса на жилье практически нет.

"Мы к 1 июня 2024 года хотим проанализировать все программы и сделать кластеризацию поддержки регионов и отраслей и исходя из того, как будет идти их выполнение по итогам этого года и следующего, предложить правительству новые меры поддержки", — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ, в бюджете деньги на компенсацию процентных ставок по льготным ипотечным программам заложены.

Льготную ипотеку в России ввели в качестве антикризисной меры на рынке недвижимости в 2020 году. С 1 июля 2024 года программа будет отменена.