МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает фиксировать на видео все нотариальные действия с недвижимостью, собственниками которой являются лица в возрасте 60 лет и старше. Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

"При удостоверении сделок по отчуждению или обременению недвижимого имущества, одной из сторон которых является лицо, достигшее возраста 60 лет, нотариус совершает действия, предусмотренные настоящей статьей… с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой", — сказано в тексте законопроекта.

В судебной практике есть множество примеров, когда пожилые люди, заключая сделки по продаже недвижимости, полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания, такие продавцы могут находиться под влиянием заблуждения о существе совершаемых ими действий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.