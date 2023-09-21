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В ГД хотят изменить правила фиксации нотариальных действий с жильем пожилых
Недвижимость
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Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает фиксировать на видео все нотариальные действия с недвижимостью, собственниками которой являются лица в возрасте... ПРАЙМ, 21.09.2023
право, общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, госдума, нотариальные действия, видеофиксация, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает фиксировать на видео все нотариальные действия с недвижимостью, собственниками которой являются лица в возрасте 60 лет и старше.
"При удостоверении сделок по отчуждению или обременению недвижимого имущества, одной из сторон которых является лицо, достигшее возраста 60 лет, нотариус совершает действия, предусмотренные настоящей статьей… с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой", — сказано в тексте законопроекта.
В судебной практике есть множество примеров, когда пожилые люди, заключая сделки по продаже недвижимости, полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания, такие продавцы могут находиться под влиянием заблуждения о существе совершаемых ими действий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.