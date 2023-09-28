СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России пока не планирует принимать регуляторные меры из-за увеличения среднего срока ипотечного кредита, следит за ситуацией, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Россиян предупредили об ужесточении правил ипотеки с октября

"Мы мониторим этот вопрос, пока каких-то специальных мер не планируем. Мониторим", — сказала она в кулуарах международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР), в ответ на вопрос, видит ли ЦБ риски в увеличении среднего срока ипотечного кредита и будет ли принимать регуляторные меры.

Летом Данилова говорила, что средний срок ипотеки на жилье в новостройках с 2016 года вырос на 10 лет, до 26 лет.

По данным ЦБ, выдачи ипотеки российскими банками в августе выросли примерно на 30% — до рекордных 849 миллиардов рублей, портфель показал рекордный рост на 3,7% — до 16,4 триллиона рублей.