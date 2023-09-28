2023-09-28T14:50:49+03:00
2023-09-28T14:50:49+03:00
2023-09-28T14:50:49+03:00
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https://1prime.ru/development/20230928/841839674.html
ЦБ не планирует принимать меры из-за увеличения среднего срока ипотеки
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Банк России пока не планирует принимать регуляторные меры из-за увеличения среднего срока ипотечного кредита, следит за ситуацией, заявила журналистам директор департамента... ПРАЙМ, 28.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России пока не планирует принимать регуляторные меры из-за увеличения среднего срока ипотечного кредита, следит за ситуацией, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Мы мониторим этот вопрос, пока каких-то специальных мер не планируем. Мониторим", — сказала она в кулуарах международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР), в ответ на вопрос, видит ли ЦБ риски в увеличении среднего срока ипотечного кредита и будет ли принимать регуляторные меры.
Летом Данилова говорила, что средний срок ипотеки на жилье в новостройках с 2016 года вырос на 10 лет, до 26 лет.
По данным ЦБ, выдачи ипотеки российскими банками в августе выросли примерно на 30% — до рекордных 849 миллиардов рублей, портфель показал рекордный рост на 3,7% — до 16,4 триллиона рублей.