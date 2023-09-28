МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий застройщикам в Крыму воспользоваться рядом преференций для участников крымской свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Застройщики жилья в Крыму получат преференции для участников СЭЗ

Документ подготовлен правительством и направлен на поддержку инвестпроектов по строительству жилья, реализуемых застройщиками — участниками крымской СЭЗ. Принятие закона способствует достижению целей и задач госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", а также выполнению поручения президента России Владимира Путина по привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций.

Президент ставил задачу серьезно нарастить приток частных капиталовложений на Крымский полуостров, создать там более комфортные и удобные условия для бизнеса, отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом, по его словам, одним из самых эффективных инструментов привлечения инвесторов является созданная там СЭЗ. На 1 рубль льгот, предоставленных ее участникам, приходится более 3 рублей частных капиталовложений.

Новый закон распространяет некоторые преференции крымской СЭЗ на инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Речь идет о преференциях при градостроительной деятельности и землепользовании — застройщикам станет проще выбрать и получить участки для строительства домов, пояснял премьер. Особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, согласно пояснительной записке, к застройщикам применяться не будет.

При этом в договорах могут быть прописаны и дополнительные обязательства застройщиков. Власти Крыма и Севастополя смогут обязать их передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Они же будут определять и критерии для передачи соответствующих объектов. Такие квартиры будут предоставляться в первую очередь льготникам, говорил Мишустин.

Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.