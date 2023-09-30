МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Необходимо сформировать комиссии по сделкам с недвижимостью для помощи органам опеки в решении вопросов по выделении долей на жилье несовершеннолетних, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

На данный момент, ребенок получает долю собственности, если имущество было куплено на средства из материнского капитала. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий упрощение продажи квартир с детскими долями, которые куплены в ипотеку. Предложенный законопроект дает возможность перенести обязательства о наделении долями на вновь приобретенное жилье, тем самым не ущемляются права несовершеннолетних.

"Предлагаю взять в разработку создание межведомственных муниципальных комиссий по оценке имущественных рисков несовершеннолетних при совершении сделок с их участием. Создание этих комиссий как совещательного органа имеет смысл, потому что у органов опеки не хватает компетенций, решительности", — сказала Львова-Белова, выступая на первом заседании рабочей группы по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних при детском омбудсмене.

По ее словам, единого подхода в в сфере выдачи органами опеки и попечительства предварительных разрешений на сделки с участием детей нет.

"Первое: мы ожидаем от Верховного суда обобщение практики и надеемся на обобщение практики прокурорского надзора в субъектах РФ органами прокуратуры. Это позволит нам выработать единый подход, потому что мы будем понимать, что по тем или иным критериям это предварительное разрешение можно было бы выдавать. И второй момент: опыт комиссий, которые помогут органам опеки и попечительства в принятии решений по сложным случаям. В состав таких комиссий могут войти профильные специалисты, способные оценить, не нарушаются ли права ребенка при распоряжении принадлежащим им имуществом", — ответила Львова-Белова на вопрос о том, что поможет органам опеки прийти к единому подходу в вопросе выдачи разрешений, чтобы имущественные права несовершеннолетних не нарушались.