Рекордные продажи позволили столичным девелоперам удвоить квартальную выручку
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рекордный объем продаж новостроек в Москве и Подмосковье позволил работающим в регионе девелоперам практически вдвое увеличить квартальную выручку — до 754 миллиардов рублей, сообщила компания "Циан".
"В третьем квартале 2023 года было заключено 53 тысячи сделок на рынке новостроек московского региона. Квартальный показатель уступает лишь концу 2020 года, а результат сентября стал рекордным для рынка (21 тысяча ДДУ)", — говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, сентябрьский показатель превзошел даже результат декабря 2020 года (почти 19 тысяч сделок), когда льготная ипотека под 6,5% годовых подстегнула ажиотажный спрос на рынке.
Среди факторов роста спроса в третьем квартале аналитики "Циана" выделяют общее восстановление рынка жилья, переток покупателей со вторичного рынка (где увеличились ставки по ипотеке после повышения ставки ЦБ), ослабление курса рубля (спрос увеличился в том числе за счет тех, кто успешно для себя вышел из валютных накоплений и вложился в недвижимость), распространение семейной ипотеки, ожидаемое ужесточение условий кредитования на первичном рынке.
"В сентябре доля сделок с привлечением ипотеки в московском регионе увеличилась до 83% и достигла рекордных показателей конца прошлого года. При этом, в отличие от 2022 года, на рынке сейчас нет программ дополнительного субсидирования ставки до околонулевого уровня. Тем не менее на льготные программы на первичном рынке приходится около 80-90% всех выданных ипотек", — отмечается в сообщении.
По подсчетам специалистов компании, рекордный уровень спроса позволил столичным девелоперам заработать 754 миллиарда рублей, увеличив выручку за третий квартал на 80% в годовом исчислении и на 53% в сравнении со вторым кварталом.
"Рост вырученных средств за квартал сопоставим с увеличением числа сделок (+53%). Средняя стоимость сделки в регионе (14,3 миллиона рублей) осталась на уровне второго квартала текущего года. 79% всей выручки девелоперам принесли проекты в Москве (598,9 миллиарда рублей). Относительно третьего квартала прошлого года число сделок в регионе больше на 61%, а объем выручки — на 80%. Средняя стоимость лота в сделке увеличилась на 1,5 миллиона рублей", — приводит статистику пресс-служба компании.
Согласно данным "Циана", в сентябре средняя цена квадратного метра в предложении новостроек в столичном регионе увеличилась на 1,8% — до 281,2 тысячи рублей. В Москве в старых границах "квадрат" за последний месяц подорожал на 1,5% — до 386,8 тысячи рублей, в новой Москве — на 2,3%, до 236,1 тысячи рублей, в Московской области — на 3,6%, до 176,8 тысячи рублей.
https://1prime.ru/development/20231009/841927513.html