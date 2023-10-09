МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рекордный объем продаж новостроек в Москве и Подмосковье позволил работающим в регионе девелоперам практически вдвое увеличить квартальную выручку — до 754 миллиардов рублей, сообщила компания "Циан". Российский рынок недвижимости ждет неблагоприятное будущее

"В третьем квартале 2023 года было заключено 53 тысячи сделок на рынке новостроек московского региона. Квартальный показатель уступает лишь концу 2020 года, а результат сентября стал рекордным для рынка (21 тысяча ДДУ)", — говорится в сообщении компании.

Как отмечается в нем, сентябрьский показатель превзошел даже результат декабря 2020 года (почти 19 тысяч сделок), когда льготная ипотека под 6,5% годовых подстегнула ажиотажный спрос на рынке.

Среди факторов роста спроса в третьем квартале аналитики "Циана" выделяют общее восстановление рынка жилья, переток покупателей со вторичного рынка (где увеличились ставки по ипотеке после повышения ставки ЦБ), ослабление курса рубля (спрос увеличился в том числе за счет тех, кто успешно для себя вышел из валютных накоплений и вложился в недвижимость), распространение семейной ипотеки, ожидаемое ужесточение условий кредитования на первичном рынке.

"В сентябре доля сделок с привлечением ипотеки в московском регионе увеличилась до 83% и достигла рекордных показателей конца прошлого года. При этом, в отличие от 2022 года, на рынке сейчас нет программ дополнительного субсидирования ставки до околонулевого уровня. Тем не менее на льготные программы на первичном рынке приходится около 80-90% всех выданных ипотек", — отмечается в сообщении.

По подсчетам специалистов компании, рекордный уровень спроса позволил столичным девелоперам заработать 754 миллиарда рублей, увеличив выручку за третий квартал на 80% в годовом исчислении и на 53% в сравнении со вторым кварталом.

"Рост вырученных средств за квартал сопоставим с увеличением числа сделок (+53%). Средняя стоимость сделки в регионе (14,3 миллиона рублей) осталась на уровне второго квартала текущего года. 79% всей выручки девелоперам принесли проекты в Москве (598,9 миллиарда рублей). Относительно третьего квартала прошлого года число сделок в регионе больше на 61%, а объем выручки — на 80%. Средняя стоимость лота в сделке увеличилась на 1,5 миллиона рублей", — приводит статистику пресс-служба компании.

Согласно данным "Циана", в сентябре средняя цена квадратного метра в предложении новостроек в столичном регионе увеличилась на 1,8% — до 281,2 тысячи рублей. В Москве в старых границах "квадрат" за последний месяц подорожал на 1,5% — до 386,8 тысячи рублей, в новой Москве — на 2,3%, до 236,1 тысячи рублей, в Московской области — на 3,6%, до 176,8 тысячи рублей.