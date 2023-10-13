МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Возможность придать статус жилья апартаментам отсутствует, при этом инициатива о запрете рекламы апартаментов под видом жилья является здравой, заявил РИА Новости глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Подсчитано, насколько подорожала аренда жилья в России на Новый год

"Надо бы прекратить спекулировать с вопросом придания статуса жилых помещений построенным апартаментам. Возможности такой нет, в противном случае мы бы уже это решили. В случае принятия такого решения, его невозможно будет исполнить. Об этом уже многократно говорилось", — сказал он.

Парлментарий отметил, что нет возможности законодательно урегулировать правоотношения в данной сфере в отношении объектов, построенных в прошлом по целому ряду причин — начиная от существенной разницы в требованиях к проектированию жилых домов и нежилых зданий, нагрузки на социальные учреждения городов и заканчивая требованиями Жилищного Кодекса к домам с жилыми помещениями.

"Поэтому инициатива, обеспечивающая однозначную трактовку рекламных предложений и положений в договорах о купле-продаже такого имущества, безусловно, здравая. С первых минут человек должен понимать, что покупает не жилье, а коммерческое помещение со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркнул Пахомов.

Ранее, как сообщило издание "Известия", в Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий рекламу апартаментов под видом жилых помещений, в ближайшее время.