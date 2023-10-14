Юрист Крохин: ответственность за течь в системе отопления зависит от источника
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. При подаче тепла в системе отопления многоквартирного дома могут возникнуть протечки, ответственность за подобный инцидент зависит от источника, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
Он подчеркнул, что при обнаружении течи об этом нужно незамедлительно поставить в известность управляющую компанию, чтобы локализовать аварию и выяснить причину.
По словам Крохина, протечка может происходить как из отопительного прибора, например, в батарее, так и во внутриквартирных трубопроводах. Также это может происходить на участке управляющей организации — например, там, где расположены стояки, являющиеся общим имуществом.
Юрист уточнил, что если протечка происходит на стояках общего имущества, за нее отвечает управляющая компания. Эти стояки должны проверяться при подготовке дома к зиме, и если из-за протечки повреждено жилое помещение и надо делать ремонт, можно требовать возмещения ущерба у управляющей организации в претензионном и судебном порядке.
При возникновении неисправностей на территории квартиры — в проводке, в батарее — ремонт производится за счет собственника помещения, а управляющая компания должна оказать содействие в устранении аварии и предотвращении последствий, например, протечек в нижерасположенные квартиры.
Как отметил эксперт, к протеканию внутриквартирного оборудования может привести, в частности, несогласованная замена отопительных приборов.
Так, если жильцы вмешивались в работу внутриквартирного оборудования, привлекали неквалифицированных подрядчиков и без уведомления управляющей компании изменили систему теплоснабжения внутри квартиры, это может привести к авариям или снижению внутриквартирной температуры зимой.
"Установленные кустарно, без проверки батареи, трубы могут вызвать аварии", – отметил Крохин.
https://1prime.ru/development/20231014/841981393.html