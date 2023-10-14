МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. При подаче тепла в системе отопления многоквартирного дома могут возникнуть протечки, ответственность за подобный инцидент зависит от источника, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин. Эксперт научила, как не переплачивать за "коммуналку" по новым правилам

Он подчеркнул, что при обнаружении течи об этом нужно незамедлительно поставить в известность управляющую компанию, чтобы локализовать аварию и выяснить причину.

По словам Крохина, протечка может происходить как из отопительного прибора, например, в батарее, так и во внутриквартирных трубопроводах. Также это может происходить на участке управляющей организации — например, там, где расположены стояки, являющиеся общим имуществом.

Юрист уточнил, что если протечка происходит на стояках общего имущества, за нее отвечает управляющая компания. Эти стояки должны проверяться при подготовке дома к зиме, и если из-за протечки повреждено жилое помещение и надо делать ремонт, можно требовать возмещения ущерба у управляющей организации в претензионном и судебном порядке.

При возникновении неисправностей на территории квартиры — в проводке, в батарее — ремонт производится за счет собственника помещения, а управляющая компания должна оказать содействие в устранении аварии и предотвращении последствий, например, протечек в нижерасположенные квартиры.

Как отметил эксперт, к протеканию внутриквартирного оборудования может привести, в частности, несогласованная замена отопительных приборов.

Так, если жильцы вмешивались в работу внутриквартирного оборудования, привлекали неквалифицированных подрядчиков и без уведомления управляющей компании изменили систему теплоснабжения внутри квартиры, это может привести к авариям или снижению внутриквартирной температуры зимой.

"Установленные кустарно, без проверки батареи, трубы могут вызвать аварии", – отметил Крохин.