МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство России приняло дополнительные меры для привлечения к работам по капремонту многоквартирных домов только квалифицированных и добросовестных подрядчиков, сообщается на сайте кабмина. Россиянам рассказали, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир

"Правительство приняло дополнительные меры для того, чтобы привлекать к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов только квалифицированных и добросовестных подрядчиков. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь компания-подрядчик может быть исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций и на год отстранена от участия в электронных торгах, где распределяются контракты на капремонт. Такие строгие санкции последуют за ряд нарушений, в числе которых предоставление недостоверных сведений об организации.

Ранее компания могла быть исключена из реестра только за грубые нарушения, например, за неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру.

Кроме того, если саморегулируемая организация по жалобам граждан приостановила права компании на выполнение отдельных видов работ, такую компанию также не допустят к участию в торгах.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах, изменения позволят обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество работ. По его словам, чтобы гарантировать соблюдение требований безопасности, качества этих работ, был подготовлен законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах.