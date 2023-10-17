МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В России планируется усилить контроль за использованием материнского капитала при приобретении жилья, сообщают "Известия". В Соцфонде рассказали, куда россияне тратят маткапитал

Органы опеки и попечительства должны будут давать свое согласие на любую покупку, а не только на перепродажу, как это происходит сейчас, уточняет издание.

Поправки в закон подготовили члены Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. "Органы опеки и попечительства должны будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать разрешение на сделку с использованием маткапитала. Без их разрешения средства маткапитала нельзя будет передать продавцу", — заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Подобное решение направлено на борьбу с мошенническим обналичиванием маткапитала, когда аварийные или непригодные для проживания дома продаются по завышенным ценам, а полученная разница делится между недобросовестными риэлторами и владельцами капитала.

По мнению юриста и советника по правовым вопросам консалтинговой группы vvCube Михаила Ткаченко, нововведение будет полезно для рынка, потому что органы опеки в таком случае выступят барьером для мошенников и недобросовестных риелторов.

Ужесточение правил поможет предотвратить преступные схемы и обеспечить более ответственное использование материнского капитала, заключает издание.