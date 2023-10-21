СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — ПРАЙМ. Выставленная на торги национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны возможных покупателей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. В Испании признали Крым "неотъемлемым для русских"

Ранее министерство имущественных и земельных отношений республики проинфомировало РИА Новости, что вышеупомянутая квартира семьи Зеленского выставлена на аукцион, который пролйдет в электронной форме. Общая площадь квартиры равна 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость — 24,6 миллиона рулей. Заявку на участие в аукционе можно подать до 26 октября. Сами же торги пройдут 30-го октября.

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект – самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Более того, как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, республика намерена до конца текущего года продать национализированные активы украинских олигархов на сумму более миллиарда рублей.

Ранее поступила информация, что в Крыму завершились первые восемь аукционов по продаже имущества украинских олигархов и политиков, которые заняли недружественную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей.

"До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", — сообщил Константинов в своем Telegram-канале.

Более того, он отметил, что стартовая цена лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства, а принять участие в аукционе может любой желающий.

По словам Константинова, деньги, вырученные после завершения первых восьми аукционов, уже зачислены в бюджет республики.