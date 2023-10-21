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Россиянам рассказали, что дороже - ипотека или аренда жилья
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За год разница между ежемесячным платежом по ипотеке и стоимости аренды недвижимости выросла до 1,8 раза, самый значительный разрыв (в 2 раза) зафиксирован в Москве и Казани,... ПРАЙМ, 21.10.2023
финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека, аренда жилья
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. За год разница между ежемесячным платежом по ипотеке и стоимости аренды недвижимости выросла до 1,8 раза, самый значительный разрыв (в 2 раза) зафиксирован в Москве и Казани, сообщает издание РБК со ссылкой на данные ЦИАН.
"Цифры поменялись, так как заметно изменились два из трех показателей рассчитанной модели — при стагнации цен на вторичке заметно подорожала ипотека (более, чем на 3 п. п по сравнению с прошлогодними расчетами) и на 17% выросли ставки аренды", — рассказал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
Сообщается, что помимо Москвы и Казани, в перечень лидеров по самой большой разнице также вошли (в 2,18 раза) и Санкт-Петербург (в 2,16 раза), в то время, как самый маленький разрыв между платежами по ипотеке и арендой наблюдается в Челябинске — в 1,46 раза.
Ранее 20 октября Центробанк сообщил, что объем выданных ипотек в России в сентябре побил рекорд августа, перевалив за отметку в 955 миллиардов рублей. Кроме того, эксперты отмечают, что действующий рекорд в 5,7 триллиона рублей, зафиксированный в 2021 году, может быть побит уже в октябре текущего года.