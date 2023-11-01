Fam Properties: в 2023 году спрос россиян на недвижимость в Дубае упал на треть
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Спрос со стороны россиян на покупку недвижимости в Дубае в этом году сократился более чем на 30%, тогда как в прошлом году граждане РФ занимали первое место среди всех иностранных покупателей, рассказал РИА Новости директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин.
"В 2023 году мы наблюдаем сокращение спроса на покупку со стороны граждан РФ, по предварительным оценкам, более чем на 30%. В первую очередь это связано с ограничениями по банковским переводам. Несмотря на возможность проведения оплаты в ОАЭ при помощи альтернативных методов, например криптовалюты, данные инструменты не столь распространены среди россиян", — отмечает эксперт.
По его словам, в прошлом году наши соотечественники заняли первое место среди всех иностранных покупателей, опередив по числу совершенных транзакций даже традиционного лидера – Индию. По мнению Тумина, в значительной степени такому интересу россиян к Дубаю, помимо прочего, способствовала возможность быстрого перевода средств напрямую из российских банков.
При этом в целом рынок жилой недвижимости Дубая продолжает оставаться привлекательным с инвестиционной точки зрения, полагает эксперт. Так, совокупный объем спроса на апартаменты и виллы за первые три квартала 2023 года составил 78,5 тысячи объектов, на 44% превысив результат аналогичного периода прошлого года, и почти достиг показателя за весь 2022 год (79,6 тысячи). По итогу года ожидается рекордное количество заключенных транзакций за всю историю наблюдений, считают в Fam Properties.
Современный рынок недвижимости готов удовлетворить разнообразные потребности инвесторов, обращают внимание в компании. Минимальная стоимость жилья в Дубае, по их данным, составляет 200-400 тысяч дирхам, что соответствует 65-110 тысячам долларов за студию или квартиру.
В Дубае за эти суммы инвестор может приобрести квартиру площадью 30-70 квадратных метров, обычно в малоэтажном доме современной постройки (не ранее 2008 года), с чистовой отделкой, машиноместом и доступом к инфраструктуре жилого квартала.
https://1prime.ru/development/20231101/842136756.html