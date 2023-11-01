МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Спрос со стороны россиян на покупку недвижимости в Дубае в этом году сократился более чем на 30%, тогда как в прошлом году граждане РФ занимали первое место среди всех иностранных покупателей, рассказал РИА Новости директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин. Сбербанк увеличил срок кредита на покупку недвижимости для бизнеса

"В 2023 году мы наблюдаем сокращение спроса на покупку со стороны граждан РФ, по предварительным оценкам, более чем на 30%. В первую очередь это связано с ограничениями по банковским переводам. Несмотря на возможность проведения оплаты в ОАЭ при помощи альтернативных методов, например криптовалюты, данные инструменты не столь распространены среди россиян", — отмечает эксперт.

По его словам, в прошлом году наши соотечественники заняли первое место среди всех иностранных покупателей, опередив по числу совершенных транзакций даже традиционного лидера – Индию. По мнению Тумина, в значительной степени такому интересу россиян к Дубаю, помимо прочего, способствовала возможность быстрого перевода средств напрямую из российских банков.

При этом в целом рынок жилой недвижимости Дубая продолжает оставаться привлекательным с инвестиционной точки зрения, полагает эксперт. Так, совокупный объем спроса на апартаменты и виллы за первые три квартала 2023 года составил 78,5 тысячи объектов, на 44% превысив результат аналогичного периода прошлого года, и почти достиг показателя за весь 2022 год (79,6 тысячи). По итогу года ожидается рекордное количество заключенных транзакций за всю историю наблюдений, считают в Fam Properties.

Современный рынок недвижимости готов удовлетворить разнообразные потребности инвесторов, обращают внимание в компании. Минимальная стоимость жилья в Дубае, по их данным, составляет 200-400 тысяч дирхам, что соответствует 65-110 тысячам долларов за студию или квартиру.

В Дубае за эти суммы инвестор может приобрести квартиру площадью 30-70 квадратных метров, обычно в малоэтажном доме современной постройки (не ранее 2008 года), с чистовой отделкой, машиноместом и доступом к инфраструктуре жилого квартала.