МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россияне вложили в строительство жилья около 10 триллионов рублей, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". ЦБ заявил о росте разрыва цен на первичное и вторичное жилье

"Хочу обратить внимание, что в жилищном строительстве главный инвестор — это население. ", — сказал он.

Вице-премьер напомнил о планах строительства в стране до 2030 года одного миллиарда квадратных метров жилья, что, по его словам, означает, что каждый пятый дом в стране будет новым.

"А если пересмотреть (планы — прим. ред.) на систему каждой семьи, то, если грубо, то у каждой семьи появится новая комната, потому что мы хотим построить еще примерно 20 (квадратных — прим. ред.) метров на одного человека дополнительно площадей", — уточнил он. Также в планах — строительство девяти миллионов квартир и четырех миллионов индивидуальных домов.

По мнению министра, доступность жилья в стране "в целом неплохая", коэффициент доступности составляет 4,2 в среднем по стране.

"Но если посмотреть по миру, то, например, Гонконг — 18,8, Сингапур — пример активного жилищного строительства, у них 5,3", — отметил он.

Главная задача, подчеркнул он, строить как можно больше, потому что "когда будет больше предложения, то и цены не будут расти".