МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России считает, что в РФ должна быть всего одна льготная программа ипотеки, которая будет помогать реально нуждающимся в жилье, заявила журналистам заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Льготная ипотека станет доступна всем сотрудникам ОПК Дальнего Востока

"Мы, конечно, не поддерживаем различные льготные программы, и мы выступаем за то, чтобы была одна-единственная льготная программа ипотечная, которая действительно будет обеспечивать доступность этого жилья", — сказала она в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023.

Полякова напомнила, что ЦБ, в частности, против продления самой популярной программы на жилье в новостройках, которая изначально задумывалась как антикризисная и временная.

По ее словам, ЦБ выступает за социально направленную льготную программу для людей, испытывающих реальную потребность в улучшении жилищных условий. "Это должна быть социальная поддержка. Это должна быть именно социально направленная льготная программа, а не та программа, которая каждый раз раскручивает эту спираль", — заявила она.