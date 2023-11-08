2023-11-08T15:26:25+03:00
2023-11-08T15:26:25+03:00
2023-11-08T15:26:25+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231108/842208161.html
ЦБ выступил за одну льготную программу по ипотеке в России
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Банк России считает, что в РФ должна быть всего одна льготная программа ипотеки, которая будет помогать реально нуждающимся в жилье, заявила журналистам заместитель председателя... ПРАЙМ, 08.11.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, цб, льготная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России считает, что в РФ должна быть всего одна льготная программа ипотеки, которая будет помогать реально нуждающимся в жилье, заявила журналистам заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
"Мы, конечно, не поддерживаем различные льготные программы, и мы выступаем за то, чтобы была одна-единственная льготная программа ипотечная, которая действительно будет обеспечивать доступность этого жилья", — сказала она в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023.
Полякова напомнила, что ЦБ, в частности, против продления самой популярной программы на жилье в новостройках, которая изначально задумывалась как антикризисная и временная.
По ее словам, ЦБ выступает за социально направленную льготную программу для людей, испытывающих реальную потребность в улучшении жилищных условий. "Это должна быть социальная поддержка. Это должна быть именно социально направленная льготная программа, а не та программа, которая каждый раз раскручивает эту спираль", — заявила она.