МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россиянам не стоит откладывать покупку квартиры в ипотеку, так как с начала следующего года размер минимального взноса может вырасти более чем на 30%, рассказала "Ленте.ру" генеральный директор агентства недвижимости "Городскоц риелторский центр" Юлия Усачева. Россиянам рассказали, что дороже - ипотека или аренда жилья

"Если вам необходимо готовое жилье и вы не хотите ждать пока дом достроится, то рекомендую выстроить следующую стратегию: выберите объект и попросите у собственника скидку. В текущих условиях он может пойти на уступки. При покупке за наличные средства процент скидки может быть гораздо выше, чем для сделки с использованием ипотеки. Если без банковских средств не обойтись, то советую, несмотря на высокую ипотечную ставку, оформить кредит", — подчеркнула Усачева.

По словам эксперта, Банк России рано или поздно снизит ключевую ставку. Тогда у россиян будет возможность рефинансировать кредит по более выгодной ставке.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.