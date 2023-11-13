МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доля ипотеки, регистрируемой Росреестром в электронном виде, выросла с 2020 года в два с лишним раза — до более чем 85%, сообщается на сайте правительства России. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

"Показатели электронной ипотеки выросли более чем в два раза. Теперь на нее приходится около 85,4% всех зарегистрированных договоров жилищного кредитования, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 37,4%. Также в два раза чаще граждане стали оформлять в электронном виде договоры долевого участия — 87,6% от их общего числа", — говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, переход на электронный документооборот — основное направление развития госуслуг, включая деятельность Росреестра. С марта текущего года россияне могут получить экспресс-выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на портале госуслуг.

"Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости на портале госуслуг в обычном режиме можно за несколько дней. А с 1 марта на портале запущено предоставление таких сведений через витрину национальной системы управления данными в онлайн-режиме. За это время граждане получили уже более 8,3 миллиона экспресс-выписок", — приводятся на сайте кабмина слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Кроме того, за девять месяцев 2023 года доля совершаемых Росреестром регистрационных действий в электронном виде выросла до 55,3%, что почти в два раза больше, чем по итогам 2020 года, указывается в сообщении.

Также Росреестр проводит работу по внедрению новых цифровых инструментов. Например, с помощью новой системы проверки достоверности выписки из ЕГРН по QR-коду ежедневно проверяется около 1,7 тысячи документов, сообщается на сайте правительства.