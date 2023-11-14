МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума будет настаивать на продлении программ льготной ипотеки, заявил глава комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Льготная ипотека разогнала цены на жилье, заявили в ЦБ

"Мы будем до последнего сражаться за то, чтобы льготная ипотека была", — сказал Пахомов на конференции в Москве.

При этом он отметил, что рано или поздно льготная ипотека будет заменена на иные механизмы, которые позволят людям приобретать квартиры для улучшения жилищных условий и для инвестирования.

Также депутат обратил внимание на то, что для тех, кто не воспользовался льготной ипотекой, даже нулевая процентная ставка по кредиту "уже не по карману". Он подчеркнул, что в среднем по России ежемесячный платеж составляет сейчас примерно 30 тысяч рублей.

По мнению Пахомова, ежемесячный платеж можно и нужно уменьшать за счет понижения стоимости квадратного метра.

"Мы сейчас с коллегами из Минстроя договорились, ведем работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы все-таки найти все возможности фиксации этой цены. Может быть, это не совсем рыночный механизм", — добавил Пахомов.