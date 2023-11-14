2023-11-14T14:52:00+03:00
2023-11-14T14:56:54+03:00
2023-11-14T14:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231114/842263172.html
В Госдуме пообещали продлить льготную ипотеку
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Государственная Дума будет настаивать на продлении программ льготной ипотеки, заявил глава комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. "Мы будем до последнего сражаться... ПРАЙМ, 14.11.2023
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, госдума, ипотека, льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/33/833213355.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/33/833213355.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/33/833213354.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/33/833213354.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/33/833213342.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83321/33/833213342.jpg
https://1prime.ru/development/20230202/839674784.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума будет настаивать на продлении программ льготной ипотеки, заявил глава комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"Мы будем до последнего сражаться за то, чтобы льготная ипотека была", — сказал Пахомов на конференции в Москве.
При этом он отметил, что рано или поздно льготная ипотека будет заменена на иные механизмы, которые позволят людям приобретать квартиры для улучшения жилищных условий и для инвестирования.
Также депутат обратил внимание на то, что для тех, кто не воспользовался льготной ипотекой, даже нулевая процентная ставка по кредиту "уже не по карману". Он подчеркнул, что в среднем по России ежемесячный платеж составляет сейчас примерно 30 тысяч рублей.
По мнению Пахомова, ежемесячный платеж можно и нужно уменьшать за счет понижения стоимости квадратного метра.
"Мы сейчас с коллегами из Минстроя договорились, ведем работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы все-таки найти все возможности фиксации этой цены. Может быть, это не совсем рыночный механизм", — добавил Пахомов.