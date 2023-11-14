МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Шведский девелопер Bonava, строивший жилье в Санкт-Петербурге, передал российские активы армянской компании Star Development, принадлежащей президенту группы ФСК Владимиру Воронину, и завершил деятельность в России. Минфин намерен вывести застройщиков из-под ограничений на плавающие ставки

"Bonava завершила передачу своей деятельности в Санкт-Петербурге армянской компании Star Development LLC. Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж", — говорится в сообщении шведского девелопера.

В ФСК подтвердили, что девелопер стал собственником российских дочерних компаний Bonava, соответствующее разрешение выдали специальная правительственная комиссия и Федеральная антимонопольная служба. Как сообщила пресс-служба девелопера, генеральным директором новой бизнес-единицы назначен Олег Барков, который ранее возглавлял ООО "ВТБ-недвижимость" (группа ВТБ).

"Посредством сделки с Bonava мы пополняем продуктовую линейки перспективными проектами бизнес-класса. В скором времени мы представим рынку обновленные имя и бренд новой бизнес-единицы", — приводятся в сообщении ФСК слова президента группы Владимира Воронина. Путин подписал закон о преференциях для застройщиков в Крыму

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в шести регионах России. Владелец компании — Владимир Воронин.

Bonava строит жилье в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и прибалтийских странах. Крупнейшим акционером застройщика является шведская инвесткомпания Nordstjernan, которой принадлежит почти 25%. Земельный банк Bonava в Петербурге составлял около 16 гектаров, на которых можно построить примерно 230 тысяч квадратных метров жилья.