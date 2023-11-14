2023-11-14T18:48:25+03:00
2023-11-14T18:48:25+03:00
2023-11-14T18:48:25+03:00
2023
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Минстрой прокомментировал ипотеку на индивидуальное жилье
Недвижимость
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Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) нужно выделить в отдельный проект, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным... ПРАЙМ, 14.11.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, минстрой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) нужно выделить в отдельный проект, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы считаем, что сейчас ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве надо, конечно, в отдельный проект выделять — вообще в системе строительства жилья — и отрабатывать отдельные меры поддержки", — сказал Файзуллин.
Он добавил, что люди активно вовлечены в строительство частных домов, особенно после ковидных ограничений, когда желание россиян жить в отдельных домах увеличилось.
Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин отметил, что приоритет правительства смещается в сторону индивидуального жилищного строительства, подчеркнув, что параллельно со индивидуальным жильем необходимо создавать всю инфраструктуру, без которой "будет сложно заманить туда россиян", несмотря на больший квадратный метраж.