МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) нужно выделить в отдельный проект, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Льготная ипотека станет доступна всем сотрудникам ОПК Дальнего Востока

"Мы считаем, что сейчас ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве надо, конечно, в отдельный проект выделять — вообще в системе строительства жилья — и отрабатывать отдельные меры поддержки", — сказал Файзуллин.

Он добавил, что люди активно вовлечены в строительство частных домов, особенно после ковидных ограничений, когда желание россиян жить в отдельных домах увеличилось.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин отметил, что приоритет правительства смещается в сторону индивидуального жилищного строительства, подчеркнув, что параллельно со индивидуальным жильем необходимо создавать всю инфраструктуру, без которой "будет сложно заманить туда россиян", несмотря на больший квадратный метраж.