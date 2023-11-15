МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский риелтор и бизнесмен Андрей Ковалев выразил желание приобрести замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, если она снизит цену в несколько раз, передает KP.RU. Финляндия конфисковала недвижимость ученого и бизнесмена Алешина

"Есть разные виды оценки собственности. Первая — стоимость строительства. Такой дом, как у Галкина*, сейчас можно построить за 345 миллионов рублей. Плюс стоимость земли — 50 миллионов рублей за гектар. Получается — 400 миллионов рублей", — сказал он.

Как подчеркнул Коваленко, вторая оценка собственности заключается в сумме, которую новый владелец мог бы заработать. бизнесмен указал, что хотел бы сдавать замок под свадьбы, но для этих целей его нужно перестроить.

По словам риелтора, он готов приобрести замок "на всякий случай, чтобы был", а также для хранения коллекции рыцарских доспехов, если его цена снизится до 150 миллионов рублей.

Эксперт отметил, что продать замок будет затруднительно из-за его экстравагантного интерьера. "Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами. Поэтому, думаю, разумно будет, если Пугачева продаст мне дом по вменяемой цене", — заключил Ковалев.

В 2022 году СМИ писали, что замок в деревне Грязь в Одинцовской области выставили на продажу за один миллиард рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента