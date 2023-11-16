МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В первой половине 2023 года количество сделок с недвижимостью в Испании, совершенных россиянами, достигло пиковых показателей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра статистической информации нотариата страны. Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 75 процентов

Испания продолжает выдавать "золотые визы" в обмен на инвестиции, что делает ее привлекательной для россиян. По данным ведомства, число сделок купли-продажи недвижимости, осуществленных россиянами в январе-июне 2023 года, выросло на 50,2 процента по сравнению с прошлым годом и составило 2 137 сделок. В то же время, общее число сделок с иностранцами в Испании за январь-июнь 2023 года сократилось на 7,5 процента, что является первым снижением за два года.

Лидерами по числу сделок с испанской недвижимостью остаются граждане Великобритании: их доля от общего числа сделок составляет 9,6 процента. За ними идут жители Германии и Марокко — 8,1 и 7,3 процента соответственно. На долю российских граждан приходится 3,2 процента, отмечает издание.

По данным издания, одной из причин приобретения недвижимости в Испании является стремление получить вид на жительство (ВНЖ), что дает возможность свободно передвигаться по территории Евросоюза. Кроме того, процесс покупки недвижимости упростился, так как нотариусы и агентства недвижимости приспособились к работе с российскими клиентами, заключает издание.