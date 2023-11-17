МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Мир квартир" зафиксировал снижение числа маленьких квартир (площадью до 32 квадратных метров), которых сдают в аренду в больших российских городах, с начала года на 74 процентов. Россиянам рассказали, что дороже - ипотека или аренда жилья

"Главная причина роста спроса и цен на аренду лежит в падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости из-за дорожающей ипотеки", — пояснили РИА Недвижимость в компании.

Представители предприятия отметили, что люди все чаще выбирают аренду вместо покупки недвижимости.

Согласно информации компании, в среднем в крупных городах ставки аренды на небольшие квартиры увеличилась с начала года на 16 процентов — до 17,6 тысячи рублей в месяц. Больше всего подорожала аренда такого жилья в Чебоксарах (+45 процентов), Новосибирске (+43 процента) и Челябинске (+42 процента).

В Москве за неполный год квартиры подобного формата стали сдаваться дороже на 13 процентов (средняя арендная ставка 42,5 тысячи рублей в месяц), в Московской области — на семь процентов, в Петербурге — на 19 процентов.

Аренда стала дешевле лишь в трех из проанализированных "Миром квартир" 70 городов: в Якутске (- шесть процентов), Ставрополе (- четыре процента) и Чите (- три процента).