МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Продажи жилья в российских новостройках в октябре 2023 года снизились в сравнении с показателями сентября на 17% — до 74 тысяч квартир, сообщается в материалах банка "Дом.РФ". "Дом.РФ" впервые разместил ипотечные облигации с закладными на новостройки

"По данным проектных деклараций в ЕИСЖС, в октябре в России по договорам долевого участия (ДДУ) продано более 74 тысяч квартир, что на 17% меньше, чем в сентябре (90 тысяч), но сопоставимо с продажами в августе (75 тысяч)", — указывается в них.

Снижение продаж по сравнению с сентябрем наблюдалось почти во всех крупнейших агломерациях страны. При этом, по данным банка, несмотря на спад в октябре, продажи квартир в новостройках остаются на высоком уровне и примерно в два раза превышают среднее значение последних трех лет, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане и Татарстане, Волгоградской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской и Челябинской областях.

"Срок реализации всего объема непроданного жилья в стройке немного подрос (с 16 до 19 месяцев), но жилье все еще продается быстрее, чем в период высокого спроса 2020-2021 годов. В перспективе ожидаем возвращения показателя к средним величинам, при которых жилье распродается за 2-2,5 года. Спрос на первичном рынке при этом останется высоким и будет поддерживаться разницей в процентных ставках, как минимум до середины следующего года", — отметили в банке.

В Москве, по данным "Дом.РФ", количество сделок в октябре снизилось на 17%, что в 1,4 раза превышает средние показатели за последние три года. При этом сейчас наблюдается смещение спроса в сторону жилья в премиальных сегментах. Так, выручка девелоперов в категориях "типовой" и "комфорт" снизилась на 20% — до 77 миллиардов рублей в октябре, в то время как в высоком классе выросла на 8% — до 125 миллиардов рублей.