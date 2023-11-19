МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Москве значительно вырос спрос на квартиры в новостройках на стадии котлована, за год такие квартиры подорожали на 26,8%, пишет издание "Коммерсант". Центробанк сообщил о максимальном досрочном погашении ипотеки

По данным аналитиков "НДВ Супермаркет недвижимости", за год предложение квартир в новостройках на этапе строительства уменьшилось 12,3%.

Такой высокий спрос, по словам управляющего директора "Метриума" Руслана Сырцова, связан с активностью инвесторов, который покупают квартиры в новостройках на этапе начала строительства, чтобы потом перепродать их по более высокой цене.

Как отмечает издание, из-за низкого уровня предложения квартиры в домах на стадии котлована дорожают быстрее, чем в готовых новостройках. Кроме того, в готовых домах накапливаются непроданные квартиры, так как потенциальные инвесторы не покупают недвижимость в готовых домах.

Ранее поступила информация, что по России зафиксировано значительное снижение числа маленьких квартир, которые сдают в аренду. Так, предложение снизилось на порядка 74%.